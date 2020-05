Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Die positiven Begleiterscheinungen des Lockdowns

Die Luftmessstation in der Trierer Ostallee. Foto: Roland Morgen

Trier/Trier-Saarburg Gesundheit, Wirtschaft, Schulen, Kinderbetreuung: Das sind die großen Felder, die von der Corona-Pandemie getroffen werden. Es gibt aber auch abseits dieser Themen Auswirkungen – und nicht alle davon sind schlecht. Hier eine kleine Auswahl:

Wohnungseinbrüche: Die Corona-Pandemie hat offenbar so manchem Einbrecher die Tour vermasselt. Denn die Menschen sind mehr zu Hause – und die Gelegenheiten, in leer stehende Häuser einzusteigen, daher rar geworden. Die Kriminalstatistik stützt das: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier um 22 Prozent zurückgegangen. Verglichen hat Polizeipressesprecher Karl-Peter Jochem auf TV-Nachfrage dafür die Zahlen vom 1. Januar bis zum 6. Mai – also nicht nur die Zeit des Lockdowns ab Mitte März. Beim Vergleich bloß einzelner Monate sei die Gefahr von Zufallsausschlägen größer, erläutert Jochem. Wenn auch nicht statistisch belegbar, sei ein Trend zum Rückgang von Wohnungseinbrüchen durchaus erkennbar, sagt Jochem.

Abfall: Beim Müllentsorger ART sind die Abfallmengen in den vergangenen Wochen stark angestiegen. Bei der ART GmbH, die im Trierer Hafen den Inhalt der Gelben Säcke zwischenlagert und sortiert, liegen „die Anliefermengen in den letzten Tagen bis zu 50 Prozent über den geplanten beziehungsweise zu erwartenden Tagesmengen, auch unter Berücksichtigung der Feiertage“, teilt der Abfallverwerter per E-Mail den Anlieferern mit. Ursächlich seien unter anderem „coronabedingte und somit nicht vorhersehbare Mehrsammelmengen“. Die ART GmbH ist eine 100-prozentige Tochter des öffentlichen Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier, dessen Gesellschafter die vier umliegenden Landkreise und die Stadt Trier sind. Wie viele zusätzliche Tonnen Verpackungs- und Plastikabfälle genau während der Corona-Krise eingesammelt wurden – etwa, weil die Menschen mehr zu Hause gekocht und dadurch auch mehr Verpackungsmüll produziert haben –, dazu will sich der Zweckverband allerdings nicht äußern. Denn nach der Umstellung des Abfallkonzepts zum Jahreswechsel – Haushalte zahlen jetzt keine pauschale Müllgebühr mehr sondern pro zusätzlich geleerter Restmülltonne einen Sonderbetrag – seien die Abfallmengen aus der Gelber-Sack-Sammlung und beim Altpapier generell gestiegen, teilt ART-Pressesprecher Bastian Lütge-Traut mit. Rückschlüsse „auf die Beschränkungen durch die Corona-Bekämpfungsverordnung“ ließen sich daher nicht ziehen. Auch dazu, ob sich die These untermauern lässt, dass die Leute die viele Zeit zu Hause zum Ausmisten von Keller und Speicher genutzt und so mehr Sperrmüll als sonst entsorgt haben, kann die ART keine Angaben machen. „Dazu ist keine Aussage möglich, da die Abholung zum Teil eingestellt war und die Abgabe an Wertstoffhöfen für eine begrenzte Zeit ausgeschlossen war“, teilt Lütge-Traut lediglich mit.

Verkehrsunfälle: Offenbar gibt es auch einen Zusammenhang von Corona-Krise und Verkehrsunfällen. Denn die Zahl der Autos auf den Straßen ist während des Lockdowns, der Geschäftsschließungen und der Zeit, in der Tausende Menschen zu Hause im Homeoffice gearbeitet haben, stark zurückgegangen. Gleichzeitig sind auch die Verkehrsunfälle im Großraum Trier gesunken. „Und zwar um etwa 15 Prozent im Vergleich zu den Zahlen des Vorjahres“, bestätigt Karl-Peter Jochem, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier.

Sauberere Luft: Der strikte Lockdown vom 16. März bis zum 26. April hat auch Einfluss auf die Qualität der Atemluft gehabt. Das Landesamt für Umwelt spricht von einem „Corona-Effekt“. Insbesondere bei den Stickoxiden und da besonders beim giftigen Stickstoffdioxid (NO 2 ) sei in dieser Zeit landesweit und auch in Trier „eine messbar niedrigere Belastung“ festgestellt worden, bestätigt Milan Sell von der Stabstelle Information des Landesumweltamtes. Der Rückgang der NO 2 -Konzentration an der Luftmessstation an der Trierer Ostallee liegt bei fünf Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. im Vergleich zum Jahresmittelwert 2019 sei der Stickstoffdioxidgehalt in der Trierer Ostallee sogar um sechs Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gesunken. Der NO 2 -Mittelwert lag in der Ostallee 2019 bei 27 Mikrogramm.

Im Landkreis Trier-Saarburg hat das Landesumweltamt keine entsprechenden Messstellen. Aber an weniger verkehrsträchtigen Strecken in ländlichen Gebieten sei der Rückgang der Schadstoffkonzentrationen generell entsprechend geringer, erklärt Sell. Das sei bereits an der Station Trier-Pfalzel zu beobachten: Der NO 2 -Rückgang liege dort im Vergleich zum Vorjahr nur bei zwei Mikrogramm pro Kubikmeter Luft niedriger, da die Messstelle deutlich weniger durch den Straßenverkehr beeinflusst sei.