Kinderbetreuung : Jugendamt stoppt Geld für Tagesmütter

Seit zwei Wochen sind sämtliche Kitas in Stadt und Landkreis geschlossen. Waren anfangs nur wenige Kinder zur Betreuung in den Notgruppen, sind die Zahlen mittlerweile leicht gestiegen. Gedacht sind die Notgruppen nur für Eltern mit Berufen, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens notwendig sind – also medizinisches Personal, Pfleger und Mitarbeiter im Lebensmittelhandel. In der Stadt Trier betreibt die kirchliche Kita gGmbh 26 Kitas. Vor zwei Wochen wurden an diesen Kitas in elf Notgruppen insgesamt 21 Kinder betreut. Am Montag meldete die Kita gGmbH 31 Kinder in 13 Kita-Nogruppen. Im Landkreis Trier-Saarburg betreibt der kirchliche Träger insgesamt 44 Kitas. In den ersten Tagen der Schließung wurden dort 32 Kinder in 17 Kita-Notgruppen betreut. Aktuell sind es 55 Kinder in 22 Kitas. Die Zahlen bewegten sich damit weiterhin auf niedrigem Niveau, sagt Kita-gGmbH-Sprecherin Sarah Hoffmann.

Für Kinder ab zwei Jahren ist die Betreuung in Kitas kostenfrei, Eltern jüngerer Kinder müssen einen Eigenanteil übernehmen. Dieser Elternbeitrag müsse angesichts der Corona-Krise und der Kita-Schließungen ausgesetzt werden, fordert die Trierer SPD in einer Pressemitteilung. Auch, weil viele Familien durch Kurzarbeit und andere berufliche Einschränkungen zurzeit finanzielle Einbußen hätten. Nach Berechnung der Trierer SPD würde das Aussetzen der Elternbeiträge einen sechsstelligen Minusbetrag für die Stadtkasse bedeuten. Ob die Beiträge tatsächlich ausgesetzt werden, wird derzeit in der Stadtverwaltung beraten.