Trier/Trier-Saarburg : Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken in Stadt und Kreis

Der Inzidenzwert ist am Freitag, 5. März, in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg weiter gefallen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Dem Gesundheitsamt für Trier und Trier-Saarburg sind am Freitag 12 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, sechs davon aus dem Landkreis und sechs aus der Stadt Trier. Eine Mutation des ursprünglichen SarsCovII-Virus wurde in Stadt und Kreis bisher laut Gesundheitsamt 172 Mal nachgewiesen.

In 160 Fällen handelte es sich dabei um die so genannte britische Mutation B1.1.7, 12 Proben müsse noch genauer differenziert werden.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt nun 5034 (1869 in der Stadt Trier und 3165 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 21,5 sowie im Landkreis bei 28,1 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100 000 Einwohnern. Am Donnerstag hatte das Gesundheitsamt die Inzidenz im Stadtgebiet auf 23,3 beziffert und im Landkreis auf 30,1.