Interview : „Rasern sind andere Menschen oft völlig egal“ - Trierer Verkehrspsychologe erklärt, wer hinter illegalen Autorennen steckt

Ein Kreuz steht nahe einer Unfallstelle, bei der ein Mensch bei einem illegalen Autorennen starb. Immer wieder führen solche Aktionen zu den schlimmsten Unfällen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Trier Sie nehmen in Kauf, dass andere Menschen verletzt werden: Was treibt junge Männer in schnellen Autos dazu, aufs Gaspedal zu drücken und sich mitten in der Innenstadt illegale Rennen zu liefern? Verkehrspsychologe Richard Tank beantwortet diese und andere Fragen zu den Tätern: