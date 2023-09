Wenn man als Trierer oder Besucher der Stadt beim Essen einen spektakulären Blick auf das 2000 Jahre alte Unesco-Kulturerbe Porta Nigra haben möchte und zudem Gutes essen will, ist man in Alexander Brittnachers SIM an der richtigen Adresse. Entsprechend beliebt ist das Lokal, also unbedingt reservieren!