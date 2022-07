Verbraucherpreise : Stadtwerke Trier erhöhen Preise für Trinkwasser - So teuer wird es ab August

Stadtwerke Trier erhöhen Preise für Trinkwasser - So teuer wird es ab August

Mangel an Trinkwasser gibt es für Kunden der Stadtwerke Trier nicht. Zum 1. August wird es allerdings teurer. Foto: dpa/Oliver Berg

Trier Die erste Preiserhöhung seit neun Jahren: Ab August müssen Trierer mehr für ihr Trinkwasser bezahlen. Das liegt aber nicht an der außergewöhnlichen Trockenheit – und auch nicht an den aktuell hohen Energiepreisen.

Die Trinkwasserversorgung in Trier ist trotz der außergewöhnlichen Trockenheit dank Riveristalsperre und der Vernetzung mit mehreren Quellen auf der Eifelseite der Mosel sicher. Darüber hatte der Trierische Volksfreund bereits berichtet ( TV vom 19. Juli ).

SWT-Chef Arndt Müller hatte im Gespräch mit unserer Redaktion eine Preiserhöhung beim Trinkwasser angekündigt. Kostensteigerungen bei der Erneuerung und Instandhaltung des bestehenden Leitungsnetzes machten eine Preisanpassung notwendig. „Wir kalkulieren für einen Musterhaushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern mit einer jährlichen Mehrbelastung von etwa 26 Euro“, so Müller.

SWT Trier: Gestiegene Preise für Material und Dienstleistungen erfordern Erhöhung der Wasserpreise

Er nennt auch konkrete Maßnahmen für die kommenden Jahre. Insbesondere seien Investitionen in die Leitungsinfrastruktur geplant, zum Beispiel in die Erneuerung des vorhandenen Trinkwassernetzes, aber auch in die Erschließung von neuen Baugebieten und Quartieren.