Auch viele Geschäfte machen mit Wasserspender in Trier: Hier gibt's gratis Trinkwasser in der Innenstadt

Besonders in der Innenstadt gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, kostenlos an frisches Trinkwasser zu kommen. Darauf weist auch die Tourist-Information hin. Inzwischen ist es in der Trierer City recht einfach, eine sogenannte Refill-Station (Nachfüllstation) zu finden. Hinter diesem Begriff verbirgt sich eine bundesweite Initiative, an der Läden aller Art teilnehmen können. Die teilnehmenden Läden bieten an, gratis die Trinkflasche mit Leitungswasser aufzufüllen. Auf der Website von Refill Deutschland kann man sehen, wo die Stationen in Trier sind.