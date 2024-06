St. Gangolf & Dom Verwirrung am Trierer Hauptmarkt: Wer hat an der Uhr gedreht?

Es soll Leute geben, die haben am Weinstand auf dem Hauptmarkt ihre Bestellung gleich wieder storniert: „Wie? Vorhin war es noch 11 Uhr, und jetzt schon fast 13.10 Uhr. Verdammter Alkohol!“ Dass der Blick auf die Turmuhr Verwirrung (und mitunter auch Selbstzweifel) auslöst, hat aber im aktuellen Fall nichts mit verantwortungslosem Konsum von Riesling & Co. am helllichten Tag zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte.