Trier Laut Oberbürgermeister Wolfram Leibe stehen die Chancen gut, dass der Bund Trier um rund ein Drittel seiner Verbindlichkeiten entlastet. Das Bundesfinanzministerium hält sich mit einer Stellungnahme zurück.

Laut Oberbürgermeister Wolfram Leibe stehen die Chancen gut, dass Trier in absehbarer Zeit von rund der Hälfte dieser Kassenkredite befreit werden könnte. Das teilte Leibe vorige Woche bei der Sitzung des Trierer Stadtrats mit. „Das Finanzministerium in Berlin – sowohl der Minister als auch der zuständige Staatssekretär – stehen zu dem Angebot, die Hälfte der Kassenkredite als Bundesverbindlichkeit zu übernehmen“, sagte Leibe. Deutlich geworden sei das bei einem Treffen von Vertretern der Kommunen und Landkreise mit Vertretern des Bundesfinanzministeriums Anfang November.

Nicht nur Trier würde durch den Schuldenschnitt entlastet. „Die Länder Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen sind in Berlin in dieser Sache geschlossen aufgetreten, und auch Hessen – das nicht bei dem Termin vertreten war – ist dabei“, sagte Leibe. Der Bund könne die Schulden von rund 2500 tief in den roten Zahlen steckenden Kommunen vor allem angesichts der andauernden Niedrigzinsphase ohne größere Probleme teilweise übernehmen, sagte Leibe. Das Schuldenschnitt-Angebot des Bundesfinanzministeriums sei auch „in der großen Koalition schon abgestimmt worden“, betonte Triers Oberbürgermeister. Die letztliche Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundes stehe allerdings noch aus. „Wenn wir alle dafür kämpfen“, appellierte Leibe an die Stadtratsfraktionen, „sind die Chancen gut, das in den nächsten drei, vier Monaten hinzubekommen.“