Nachruf Von CDU bis Rosa Karneval: Die Triererin Ulla Meyer ist tot

Sobald der Frühling Einzug in Trier gehalten hätte, hätte man Ulla Meyer ganz sicher wieder an einem ihrer Lieblingsplätze in der Altstadt treffen können: Die Triererin mit der markanten lila-roten Haarsträhne in den ansonsten schon lange grauen Haaren liebte es, an einem der Tische des New Mintons am Stockplatz in der Sonne zu sitzen, mit einem guten Buch in den Händen, einem Kaffee vor sich und einem „Kippchen“ zwischen den Lippen.