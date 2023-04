Innenstadtentwicklung Trier Ein kleines Haus mit viel Geschichte: Juweliergeschäft in der Simeonstraße wird umgebaut (Fotos)

Trier · Eines der wenigen inhabergeführten Geschäfte in der Trierer Simeonstraße wird umgebaut: Juwelier Engel. Was beim Umbau zu Tage kam und was sich der Geschäftsmann für den Porta-Nigra-Vorplatz wünscht.

13.04.2023, 10:24 Uhr

23 Bilder Als Juwelier Engel in Trier noch Café Hansen war 23 Bilder Foto: TV/Hans-Peter Linz

Es ist eines der kleinsten Häuser in der Simeonstraße 4. In Sichtweite zur Porta Nigra steht das kleine, zweigeschossige Haus von Juwelier Engel zwischen zwei großen Blöcken und hat schon eine lange Geschichte hinter sich. Inhaber Patric Engel, der es derzeit gemeinsam mit seinem Sohn Nils renoviert und umgestaltet, hat dabei eine alte Tapete entdeckt, die von der Vorgeschichte des Gebäudes erzählt. „Das Gebäude war früher einmal ein beliebter Treffpunkt, das Café Hansen“, erzählt Patric Engel. Hier geht es zur Bilderstrecke: Als Juwelier Engel in Trier noch Café Hansen war