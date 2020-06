Jugendkultur : Teure Zwischenlösung fürs Trierer Exhaus

Sollen für 1,82 Millionen Euro saniert werden: Die Barockgebäude am Schießgraben, vorne die Öknonomie, hinten die Orangerie. Foto: Roland Morgen

Trier Gut 1,8 Millionen Euro soll der Umbau der alten städtischen Gebäude im Schießgraben in Trier kosten. Einziehen wird das Jugendzentrum Exhaus wohl erst 2022. Ob der Verein solange durchhält?

Auf 1,4 Millionen Euro schätzte Jürgen Eckstein im Sommer vorigen Jahres die Summe für den Umbau der beiden städtischen Barockgebäude im Schießgraben in der Trierer Innenstadt. „Es können aber auch 30 Prozent mehr oder weniger sein“, sagte der Architekt in der damaligen Sitzung des Sozialausschusses. Nun steht ein neuer Betrag im Raum für die Sanierung der denkmalgeschützten Häuser, in die der Verein Exhaus mit seiner Jugend- und Kulturarbeit einziehen soll: 1,82 Millionen Euro. Ziemlich genau 30 Prozent mehr als zuletzt prognostiziert also. Und wenn – wie beim Umbau alter Gemäuer so oft – unerwartete Schäden auftauchen, wird’s noch teurer.

Im Februar 2019 war das alte Exhaus am Moselufer in Trier-Nord, Stammsitz des gleichnamigen Vereins, wegen Baumängeln geschlossen worden. Zwar sind Kita, Hort und Jugendarbeit in Zwischenunterkünften untergekommen. Und auch Konzerte und andere Veranstaltungen kann der Verein mittlerweile zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum MJC in dessen Räumen organisieren oder auch – zumindest vor Corona – im Club Lucky’s Luke. Den Getränkeverkauf stemmen dann allerdings MJC oder Luke. Eine entscheidende Einnahmequelle des Exhausvereins bleibt damit weiterhin versiegt.

Info Wo was hinkommt im Schießgraben In die Orangerie, wie das kleinere der ehemals schmucken Häuser genannt wird, soll das „kleine Exil“ einziehen – der ehemalige kleinere Veranstaltungsraum des alten Exhauses. Bands sollen bei Auftritten hier übernachten und sich aufhalten können. Auch für die Jugendarbeit des Vereins werden hier Räume geschaffen, ein Jugendcafé soll entstehen. Die Dachkonstruktion der Orangerie wurde 1763/64 errichtet, steht unter Denkmalschutz und muss erhalten werden. Fenster werden neu eingebaut, das Mauerwerk saniert, Haustechnik, Heizung und Strom erneuert. Eine Theke samt Kühlung und Küche wird eingebaut, eine kleine transportable Bühne samt Veranstaltungstechnik angeschafft. Umbau und Sanierung der Orangerie kosten knapp 1,2 Millionen Euro, 900 000 Euro davon alleine für die Restaurierung des Dachs. Die Ökonomie, das größere der beiden Häuser, soll dem „großen Exil“ des alten Exhauses eine neue Heimat geben. Das Gebäude wurde bereits in der Vergangenheit saniert und umgebaut und ist bereits Heimat des Jugendclubs Villa Wulla. Der Schallschutz soll weiter verbessert, die vorhandene Theke erneuert und um eine Kühlung ergänzt werden. Haustechnik, Heizung, Lüftung und Strom werden komplett erneuert. Ein bereits für das alte Exhaus angeschafftes Lüftungsgerät wird installiert – und kann beim Umzug zurück ans Moselufer dort dann wiederverwendet werden. Die Bühne aus dem Innenhof des alten Exhauses wird drinnen in der Ökonomie aufgebaut. Umbau und weitere Sanierung der Ökonomie sind auf rund 626 000 Euro taxiert. Im gemeinsamen Innenhof von Orangerie und Ökonomie werden Container für Toiletten und Technik aufgestellt. In Richtung benachbarter Wohnanlage wird eine Schallschutzmauer errichtet.

Der Stadtrat hat beschlossen, die Sanierung für die beiden Gebäude im Schießgraben aus der Stadtkasse zu zahlen. Denn schließlich ist das Exhaus seit Jahrzehnten ein Schwergewicht der Trierer Jugendkultur und Identifikationsort ganzer Generationen. Dass die prognostizierten Baukosten nun um 30 Prozent gestiegen sind, ist daher zunächst einmal Sache der Stadtverwaltung.

Doch ähnlich wie bei den Kosten ist es auch beim Termin für den Umzug des Vereins in die neuen Räumlichkeiten nicht geblieben. Hoffte man anfangs darauf, dass vielleicht schon im Sommer 2020 im Schießgraben die ersten Exhaus-Konzerte stattfinden könnten, dauert die Sanierung wohl bis 2022. So steht es zumindest im Baubeschluss, über den der städtische Jugendhilfeausschuss am Donnerstag, 9. Juni, berät.

Der zeitliche Verzug stellt den Verein, der 2018 zu allem anderen Übel auch noch in die Insolvenz gerutscht ist, vor weitere Herausforderungen. Im Rettungsplan war zunächst vorsichtig damit kalkuliert worden, bereits 2020, spätestens 2021 wieder Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen zu generieren. Wegen der längeren Bauphase müsse nun neu gerechnet werden, bestätigt Cornelius Günther, Vorstand des Exhaus-Vereins. „Aber wir arbeiten aber mit allen Beteiligten und aller Kraft weiter daran, die Insolvenz in absehbarer Zeit verlassen zu können“, betont Günther.

Mit den Plänen für die beiden Gebäude im Schießgraben ist der Vereinschef „sehr zufrieden“. Die Bedürfnisse des Jugendvereins seien „voll umfänglich“ in den Umbau eingeflossen. Zusammen mit dem neuen Jugendcafé, das von Jugendlichen selbst mit betrieben werden soll, habe das Exhaus mit der Zwischenunterkunft im Schießgraben „eine gute pädagogische und kulturelle Perspektive“, betont Günther.