Baugenehmigung liegt vor Umbau: Was Volksbank und Stadtwerke jetzt mit der Treviris-Passage in Trier vorhaben

„Es ist kompliziert“: So müssten die Volksbank Trier und die Trierer Stadtwerke wohl ihren Beziehungsstatus bei Facebook oder anderen Internet-Kontaktplattformen angeben. Wobei sich „kompliziert“ nicht auf das Verhältnis an sich beziehen würde zwischen den beiden Groß-Akteuren in Sachen Immobilien, Geld und Standortentwicklung. Mit dem geplanten Kauf der Treviris-Passage streben die beiden öffentlichen Partner schließlich schon das zweite gemeinsame Großprojekt an. Etwas kompliziert ist lediglich die Gesellschaftsstruktur, unter deren Dach SWT und VoBa gemeinsame Sache machen.