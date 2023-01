Neuer Name für Bischof-Stein-Platz in Trier : Comeback für Guildo Horn, Mutti Krause oder Viez-Sprudel als Namenspaten?

Sechs Bronzestelen erinnern auf dem Platz hinter dem Trierer Dom an das Schicksal der in der Nazizeit aus der Stadt vertriebenen Sinti und Roma. Wird bei der Suche nach einem neuen Namen für den Platz ein Bezug zu dem Denkmal hergestellt? Foto: Roland Morgen

Trier Vom Guildo-Horn-Boulevard bis zur Sophie-Scholl-Straße reichten die Vorschläge für die Umbenennung der Trierer Hindenburgstraße. Nun soll auch der Bischof-Stein-Platz hinterm Dom einen neuen Namen erhalten. Wer bestimmt diesen und steht die alte Trierer Kultwirtin Mutti Krause auch diesmal zur Auswahl als Namenspatin?

Der Platz hinter dem Trierer Dom soll einen neuen Namen erhalten. Denn der alte Namensgeber – Triers Ex-Bischof Bernhard Stein – war laut einer unabhängigen wissenschaftlichen Studie zu seiner Amtszeit von 1968 bis 1981 maßgeblich eingebunden in die Vertuschung etlicher Missbrauchsfälle im Bistum. Der städtische Hauptausschuss hat die Umbenennung deswegen kürzlich einstimmig beschlossen. Dass der Stadtrat das in seiner nächsten Sitzung am 1. Februar ebenfalls tut, ist höchstwahrscheinlich.

Schnell über die Bühne gehen wird die Umbenennung allerdings wohl nicht. Vom letztlichen Beschluss, der Trierer Hindenburgstraße einen neuen Namen zu geben, bis zur tatsächlichen Umbenennung hatte es jedenfalls knapp acht Monate gedauert.

Wer für die Umbenennung zuständig ist

Zuständig für die Auswahl eines neuen Namens ist auch diesmal der Ortsbeirat Mitte/Gartenfeld, in dessen Bezirk sowohl die heutige Gerty-Spies-Straße als auch der Bischof-Stein-Platz liegen. Bei der Suche nach einem neuen Namen für die Hindenburgstraße waren damals alle Trierer aufgerufen, sich zu beteiligen. Über die Internet-Plattform trier-mitgestalten.de konnten Bürger Vorschläge samt Begründung einreichen. Mehr als 170 Ideen kamen zusammen. Darunter viele mit Bezug zur römischen Geschichte Triers (etwa die Gaius-Julius-Caesar-Straße), mit internationalen Bezügen (Straße der chinesischen Freundschaft) oder auch zur jüdischen Geschichte der Stadt (Dr. Heinz-Kahn-Straße nach einem Wiederbegründer der jüdischen Gemeinde Triers nach dem Zweiten Weltkrieg). Aber auch eher humorvolle Vorschläge waren dabei – wie etwa der Guildo-Horn-Boulevard, die Mutti-Krause-Allee (nach einer legendären Trierer Kneipenwirtin), die Viez-Straße oder die Krawatschelschie-Straße – Trierisch für Eichhörnchen-Straße also.

Nach mehreren Vorrunden blieben 15 Vorschläge im Rennen, über die der Ortsbeirat Trier-Mitte/Gartenfeld dann abstimmte. Am Schluss lagen Gerty-Spies-Straße (nach einer jüdischen Trierer Schriftstellerin) und Am Forum (mit Bezug auf den nahegelegenen Marktplatz aus römischer Zeit) auch nach mehreren Wahlgängen noch gleichauf. Entscheiden musste am Ende das Los – das auf Gerty Spies entfiel.

Ideal sei es natürlich nicht, wenn am Schluss eines so langen Prozesses der Zufall beziehungsweise das Los entscheide über eine Frage, die lange diskutiert wurde, räumt Michael Düro, grüner Ortsvorsteher von Trier-Mitte/Gartenfeld ein. Bei demokratischen Abstimmungen seien Patts allerdings letztlich nicht vermeidbar.

Ob bei der Auswahl eines neuen Namens für den Bischof-Stein-Platz wieder der lange, basisdemokratische Weg gegangen werde – also per Bürgerbeteiligung übers Internet – stehe noch nicht fest. Denkbar wäre grundsätzlich auch ein verkürztes Verfahren. „Der Ortsbeirat muss entscheiden, wie wir da vorgehen“, erklärt Düro auf Volksfreund-Nachfrage.

Umbenennung steht noch nicht auf der Tagesordnung

Bei der Hindenburgstraße sei die Sache sehr zeit- und auch arbeitsaufwendig gewesen. „Würden wir das Verfahren jetzt wiederholen, ginge natürlich manches schneller und einfacher, weil wir jetzt ja Erfahrung mit den Abläufen haben“, räsoniert Düro. Bevor der Ortsbeirat entscheide, wie bei der Namensfindung für den Bischof-Stein-Platz vorgegangen wird, müsse aber ohnehin noch die letztlich erst verbindliche Entscheidung über die Umbenennung im Stadtrat gefällt werden, der am 1. Februar tagt. Bei der nächsten Sitzung des Ortsbeirats Mitte/Gartenfeld am Donnerstag, 26. Januar, steht das Thema daher noch nicht auf der Tagesordnung. In welche Richtung es bei der Namensgebung gehen könnte, dazu will Düro sich ebenfalls nicht äußern.

Schaut man sich die zur Umbenennung der Hindenburgstraße eingereichten Vorschläge ein, könnte es wieder Ideen aus mehreren Kategorien geben. Denkbar ist ein Bezug zur geografischen Lage des Platzes – etwa ein schlichtes „Hinter dem Dom“. Das anliegende Bistums-Museum könnte ebenfalls als Namenspate dienen, etwa für „Platz am Dom-Museum“.

Auf dem jetzt noch nach Triers Ex-Bischof Stein benannten Platz stehen seit gut zehn Jahren sechs blau-grün patinierte Bronzestelen, die an das Schicksal der in der Nazizeit aus Trier vertriebenen und deportierten Sinti und Roma erinnern sollen. Möglich wäre auch ein neuer Name mit Bezug zu diesem historischen Kapitel der Stadt.

Bis die Entscheidung für einen neuen Namen fällt, werden wohl noch einige Messen im Dom gehalten. Bei der Hindenburgstraße war der letztliche Umbenennungsbeschluss im Stadtrat im Juli 2020 gefallen, die neuen Gerty-Spies-Straßenschilder wurden im Februar 2021 aufgehängt.