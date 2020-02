Polizei : Unbekannte treten Schaufenster in der Innenstadt ein

Trier Zwei bislang Unbekannte haben am Sonntag laut Polizei gegen 1.20 Uhr eine Schaufensterscheibe in der Konstantinstraße in Trier beschädigt. Die beiden männlichen Täter traten die äußere Glasscheibe zum Ausstellungsraum eines Sportgeschäftes ein und flüchteten anschließend unentdeckt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Polizeiinspektion Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.