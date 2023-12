Sneaker-Laden Nicht nur teure Turnschuhe: Das besondere Konzept von Uncle WS in Trier

Wer durch die Trierer Palaststraße geht, dem wird es auffallen. Uncle WS - ein neuer Laden in der Innenstadt. Aufgrund der vielen Leerstände schön, der Name auch interessant, aber soweit nichts weiter Besonderes, oder? Doch! Das Konzept von Wadim Schirschows Laden ist nämlich eines, das es nicht so häufig gibt, besonders in Trier: „Ich arbeite nur im sogenannten Resell-Bereich. Das heißt, ich kaufe spezielle Schuhe, Kleidungsstücke, aber auch Kunstfiguren, die ich dann in meinem Laden wieder verkaufe.“