Bildung in Grundschulen Wie die Heule-Eule Kinder in Trier und Bitburg zum Lesen anregen soll

Warum heult die kleine Eule nur so laut im Wald? Das fragen sich nicht nur die anderen Waldbewohner, sondern auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b an der Matthias-Grundschule in Trier. Aber das Rätsel wird schnell gelöst. Gebannt lauschen Kinder der Vorleserin Sabine Desoye, die in der vergangenen Woche insgesamt fünf Grundschulen in Trier und Bitburg besuchte. Sie ist an der Universität Trier nicht nur im Zentrum für Lehrerbildung tätig, sondern koordiniert auch das neue Projekt Bücherkoffer. Und eines der zwölf Bücher im hellblauen Bücherkoffer ist die Heule-Eule.