Stadt, Land, Fluss Oh Trier, warum hast du keine Lust auf deine Mosel?

Ist da gerade wieder was los in der Stadt, jetzt während der Osterferien. Meine Güte. Touris, so weit das Auge reicht. Da wird gefilmt, da wird geknipst, bis die Smartphone-Speicherkarte platzt. Gibt ja auch viel zu sehen, klar. Der Dom. Wow. Die Porta. Unglaublich. Die Basilika. Hui. Die Kaiserthermen. Da werden sie gucken zu Hause. Und der Hauptmarkt erst. Hör auf, ist das schön hier an der Mosel. Ah, Moment: Mosel, genau, da war doch was! Die Stadt, die liegt doch am Fluss, oder? Wo war der denn nochmal?