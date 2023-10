Neue Volksfreund-Serie: Rettet die Innenstadt! Koblenz oder Trier – Wo shoppt es sich besser?

Eins ist schon mal gleich in Trier und Koblenz: Fragt man die Händler, verdrehen die die Augen. Viel zu wenig belebt, viel zu viele Leerstände und die jeweilige Stadtverwaltung kümmere sich nicht genug darum, die Innenstädte vital und attraktiv zu halten. Dabei sind beide Einkaufstädte recht beliebt. Das zeigt die sogenannte Einzelhandelszentralität. An dieser Messzahl aus Kaufkraft und Umsatz ist abzulesen, wie gut es Städten gelingt, Kunden aus dem Umland an sich zu binden. Laut der renommierten Internet-Datenplattform Statista landete Trier im Jahr 2022 in Sachen Einzelhandelszentralität unter allen deutschen Städten mit einem Wert von 181,7 auf Platz 6 und Koblenz mit 178,5 auf Platz 8.