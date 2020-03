Städtepartnerschaft : Freunde und Partner seit 1957 – und nun auch schwarz auf weiß

Trier Die Stadtoberhäupter von Trier und Metz holen offenbar Versäumtes feierlich nach.

Es war am Sonntag, 13. Oktober 1957, als die Bürgermeister Raymond Mondon (Metz) und Emil Zenz (Trier) in der lothringischen Metropole feierlich die Partnerschaft zwischen ihren Städten begründeten. Soweit bekannt und historisch verbürgt. 60 Jahre später große Aufregung: Aus Anlass des Jubiläums 2017 wurden die Stadtarchive durchsucht, doch weder hüben noch drüben eine schriftliche Bestätigung des Freundschaftsabkommens entdeckt.

Ein Unding, fanden die aktuellen Stadtoberhäupter Wolfgang Leibe und Dominique Gros. Am Dienstagabend wetzten sie die Scharte aus. Die Erneuerung und Bekräftigung des vor nunmehr fast 63 Jahren gegebenen Partnerschaftsversprechens erfolgte in festlichem Rahmen zu Beginn der Sitzung des Trierer Stadtrates.

Ein Hauch von Staatsakt durchwehte den Ratssaal, als der Metzer Bürgermeister Gros in seiner Ansprache die Bedeutung der städtepartnerschaftlichen Beziehungen unterstrich und daran erinnerte, dass die großen Moselstädte in Deutschland und Frankreich sich schon sehr früh die Hände reichten. Nur zwölf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und gut fünf Jahre, bevor am 22. Januar 1963 Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den Élysée-Vertrag unterzeichneten, den 2019 von ihren Nachfolgern Angela Merkel und Emmanuel Macron in Aachen erneuerten Grundstein der Freundschaft zwischen ehemaligen Erbfeinden und Kriegsgegnern.