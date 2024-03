Das Leben in Listen Wo leben die meisten alten Menschen in der Region Trier?

Einfach mal schauen, wo in der Region die ältesten Menschen leben – so schwer kann das nicht sein. Falsch gedacht: In dem Dschungel aus Zahlen und Prognosen des Statistischen Landesamts in Rheinland-Pfalz kann man sich schnell verirren. Und für verschiedene Ebenen veröffentlicht das Amt teils unterschiedliche Daten. Was damit gemeint ist: Während es eine übersichtliche Tabelle zum Durchschnittsalter der Landkreise aus dem Jahr 2020 gibt (perfekt, um eine Antwort auf die oben genannte Frage zu finden), sind eben diese Daten auf Verbandsgemeinde-Ebene nicht zu finden. Dafür aber unzählige Angaben zum Bevölkerungswachstum, zu Ehescheidungen oder zur Abwasserbeseitigung.