Es gibt derzeit nur noch wenige Flächen Mangelware Gewerbegebiet: Hoffnungen ruhen auf der Mehringer Höhe

Langsam kann man erahnen, was es einmal werden soll. Neben der Luxemburger Straße in Trier-Euren lässt die Stadt Trier ein Gewerbegebiet entwickeln. Anfragen nach Flächen sind keine Seltenheit. Denn in Trier sind Gebiete, auf denen sich Betriebe ansiedeln können, Mangelware. In den kommenden 20 Jahren fehlen mehr als 60 Hektar, hat die Stadt ausrechnen lassen. Deshalb ruhen die Hoffnungen auf weitere Gewerbegebiete auch auf dem Landkreis Trier-Saarburg.