Gesundheit : Trier und Trier-Saarburg ohne neue Infektion

Trier/Saarburg/Konz/Heremeskeil Die Inzidenzen im Bereich des Gesundheitsamts Trier bleiben niedrig.

Das Gesundheitsamt Trier-Saarburg hat am Donnerstag, 24. Juni, keine weiteren Infektion mit dem Corona-Virus registriert. Somit beträgt die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen unverändert 7193 (2752 in der Stadt Trier und 4441 im Landkreis Trier-Saarburg).

Aktuell gelten laut dem Amt 24 Menschen als infiziert: 15 im Landkreis, neun in der Stadt Trier. Ein Patient aus der Region sei wegen einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung, erklärt das Gesundheitsamt.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden. 700 in der VG Hermeskeil, 1032 in der VG Konz, 448 in der VG Ruwer, 1129 in der VG Saarburg-Kell, 644 in der VG Schweich sowie 488 in der VG Trier-Land.