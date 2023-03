Um nicht den Anschluss zu verlieren WLAN im Altenheim – Wenn fehlendes Internet zum Problem wird

Damit hat Herta Müller (Name geändert) nicht gerechnet, dass sie so schnell in ein Pflegeheim muss. Aber ihre Gesamtsituation nach einem unvorhergesehenen Krankenhausaufenthalt ließ der 73-jährigen aus der Region keine andere Wahl. Einzig gut daran: Voraussichtlich wird es sich nur um einen Aufenthalt von wenigen Wochen in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung handeln, von Dauer sei nicht auszugehen, hofft sie. Besuch von Angehörigen hat sie auch schon bekommen. Das tue gut in der für sie neuen und ungewohnten Situation, mit der sie erstmals in ihrem Leben konfrontiert ist.