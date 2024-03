Neu oder wiedereröffnet Fünf Ausflugsziele in der Region, die Sie (vielleicht) noch nicht kennen

Im Herbst 2020 war der 28 Jahre alte dreieckige Holzriese gesperrt worden, an einigen Bauteilen hatte der Zahn der Zeit ein wenig zu sehr genagt. Nun steht er wieder stabil und stolz und gewährt in 20,5 Metern Höhe einen gigantisch schönen Blick über das Moseltal. Welche fünf Seen von dort aus zu entdecken sind? Man munkelt, dass es sich dabei eigentlich um die Moselschleifen handelt. Ob das tatsächlich so ist, erfährt wohl aber nur, wer dem Holzriesen einen Besuch abstattet.