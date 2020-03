Für Turnier- und Ligaspiele : Vereine dürfen Trierer Uni-Sporthalle am Wochenende nutzen

Info

Der Rohbau der neuen Sporthalle am Mäusheckerweg in Trier-Ehrang ist fertig, es laufen Innenausbau und technische Ausrüstung. Ende des Jahres soll der 10,3-Millionen-Euro-Bau für den Schul- und Vereinssport freigegeben werden. In Euren und Feyen sind neue Zweifeldhallen als Ersatz für die alten Bezirkssporthallen entstanden. Gesamtbausumme: 10,4 Millionen Euro. Die Halle in Euren soll im April fertig sein, die in Feyen im Mai. Die große Dreifeldhalle am Wolfsberg wird für rund 7,1 Millionen Euro saniert, Beginn: Frühjahr 2021, geplante Freigabe: zum Schuljahr 2022/23.