Sommer : Trier-Zewen in der Hitze-Liga unter den vordersten Plätzen - Samstag bisher heißester Tag des Jahres

Foto: dpa/Robert Michael

Offenbach /Trier Der Samstag ist mit bis zu 37,1 Grad der bislang heißeste Tag des Jahres gewesen. Trier-Zewen gehörte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zu den Orten in Deutschland mit den höchsten Temperaturen.

Die höchsten Werte wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am späten Samstagnachmittag an den Stationen Waghäusel-Kirrlach am Oberrhein (Baden-Württemberg) sowie in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) gemessen.

Hinter den dort jeweils gemessenen 37,1 Grad lagen nach DWD-Angaben vom Samstagabend Möhrendorf-Kleinseebach im mittelfränkischen Kreis Erlangen-Höchstadt (Bayern) mit 36,8 Grad, gefolgt von Trier-Zewen mit 36,6 Grad und Kahl am Main im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg an der bayerisch-hessischen Grenze mit 36,5 Grad.

Der deutsche Temperaturrekord ist von all diesen Werten noch einiges entfernt. Laut DWD wurden am 25. Juli 2019 an Stationen in Duisburg und Tönisvorst (bei Krefeld) 41,2 Grad Celsius gemessen. Ein am selben Tag in Lingen gemessener Temperaturrekord von 42,6 Grad wurde später im Nachhinein annulliert. Auch für den Juni handelt es sich bei den Werten von diesem Samstag um keine Rekordwerte: Ende Juni 2019 waren an mehreren Orten Werte um die 39 Grad gemessen worden.

Gewitter am Sonntag erwartet

Im Verlaufe des Sonntags bilden sich laut Deutschem Wetterdienst vom Bergland her die ersten Gewitter, die lokal auch kräftiger mit Starkregen und Hagel ausfallen können. Die Höchsttemperaturen liegen von Nord nach Süd bei heißen 31 bis 37 Grad, in höheren Lagen 26 bis 30 Grad.