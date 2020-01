Trier Eines der schlimmsten Kapitel in der Geschichte Triers sind die Hexenprozesse der frühen Neuzeit: Besonders hierzulande wütete die Wahnvorstellung, dass „Hexen und Unholde“ eine Tyrannei des Teufels errichten wollten.

Über die Gründe, die Erscheinungsformen und Folgen dieser apokalyptischen Zeit in Trier berichtet eine Führung „Trier unter der Herrschaft der Hexen und Hexenjäger“ von Richard Hüttel am Dienstag, 14. Januar, im Stadtmuseum Simeonstift im Rahmen der Reihe „Eine Geschichte der Kunst in zehn Objekten“. Im Mittelpunkt steht eine Abbildung des sogenannten Trierer Hexentanzplatzes. Die Führung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 6 Euro, Studierende haben im Rahmen von Di-Mi-Do freien Eintritt.