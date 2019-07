Musik : Trier ist beim Singen bundesweit spitze

Trier Deutschlands erfolgreichstes musikpädagogisches Schulprojekt „Klasse! Wir singen“ feierte am 11. Mai Premiere in der Arena Trier. 7500 Kinder sangen gemeinsam auf den drei Liederfesten, und 8500 Gäste hörten zu (der TV berichtete).

„Trier und die Region sind bundesweit spitze bei der Quote der Anmeldungen im Vergleich zur Zahl der Schulen“, sagt Gerd-Peter Münden, Domkantor in Braunschweig sowie Vorsitzender des Trägervereins Singen. „Die Stadt Trier war von unserem gemeinnützigen Projekt so angetan, dass sie die Veranstaltung 2019 finanziell stark unterstützte. Dafür bedanken wir uns herzlich.“ 2020 sind rheinland-pfälzische Schüler wieder dabei. Dann finden die Liederfeste in Ludwigshafen, Mainz und Koblenz statt. Die Anmeldephase beginnt am 15. August.