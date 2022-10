Viele Veranstaltungen : Trierer Unterwelten Festival 2022: Was das mystische Samhain-Fest alles bietet

Auch das Halloween-Feuer geht auf das Samhain-Fest der Kelten zurück. Deren Welt kehrt im Rahmen des Unterwelten Festivals 2022 zurück nach Trier. Foto: Irland Information Tourism Ireland

Trier Beim Unterwelten Festival einen Abend lang in eine uralte Kultur eintauchen: Dieses Jahr wird das Samhain-Fest in Trier gefeiert. Keltische Musik und Tanz entführen in eine mystische Welt.

Von Andreas Conrad

Im Rahmen des Trierer Unterwelten Festivals 2022 zeigen die Schauspielerin Joya Ghosh, das Tanzensemble The Velvet Serpents und die Freiburger Sängerin Gabriela Kiefl eine Mischung aus keltischer Ritualzeremonie, Tanz, Gesang und Theaterperformance. Darin nehmen sie Bezug auf den keltischen Stamm der Treverer.

Wann findet Samhain in Trier statt?

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Trierer Unterwelten Festivals 2022 am 29. Oktober im Haus Fetzenreich statt. Tickets sind über Ticket-Regional für 26,30 Euro oder ermäßigt für 20,55 Euro zu bekommen. Im Preis ist ein keltischer Neujahrssnack mit inbegriffen.

Die Bedeutung des Samhain-Festes

Zum Samhain-Fest will das Ensemble die Gäste in die Welt der Kelten entführen. Samhain feierten die keltischen Stämme zum elften Vollmond des Jahres. Zu Samhain endete einigen Quellen nach für die Kelten das alte Jahr. Mit dem Fest wird außerdem der Winter begrüßt. Samain ist zusammen mit Imbolc (1. Februar), Beltane (1. Mai) und Lughnasadh (1. August) eines der vier großen irisch-keltischen Feste.

Die Tanzgruppe The Velvet Serpents bei Samhain in Trier

Die Tanzgruppe The Velvet Serpents ist unter anderem von Mittelaltermärkten bekannt. Gemeinsam mit der Schauspielerin Joya Ghosh und der Sängerin Gabriela Kiefl will das Ensemble die Welt der Kelten ins Haus Fetzenreich in Trier bringen.

Samhain ist Teil des Unterwelten Festivals in Trier