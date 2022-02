Insolvenz als Chance : Erst Aus, dann Rettung – Was Kunden im Unverpackt-Laden und Café Liebling in Trier künftig erwartet

Professionelle Hilfe im Kampf gegen die drohende Schließung: Silan Yildirim unterstützt als neue Schichtleiterin Sebastian Würth im Unverpackt-Laden und dem angeschlossenen Café-Restaurant Liebling. Foto: Roland Morgen

Trier Der Doppelbetrieb in der Trierer Neustraße stand vor dem Aus. Doch als ein Insolvenzverwalter zustieg, wendete sich das Blatt. Nun arbeitet der Betrieb an einem Zukunftskonzept – mit einer in Trier einzigartigen Besonderheit.