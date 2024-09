Bahn-Fernverkehr Ein Trierer staunt im Urlaub: Sogar in diesen Städten fährt ein ICE

Meine Güte, was hatte ich mir da bloß vorgenommen! Mit dem Zug quer durch Deutschland in den Urlaub fahren – und das von Trier aus. Das kann ja nicht gut enden. Zumindest hatte ich aber etwas Abwechslung während der Fahrt. Denn dieses Mal konnte ich mich über ganz andere Dinge aufregen als sonst. Als zugezogener Trierer habe ich in meiner alten Heimat erstaunliche Entdeckungen gemacht. Während die älteste Stadt Deutschlands konsequent vom Fernverkehr abgeschottet wird, existiert in Niedersachsen ein wahres Bahn-Paradies.