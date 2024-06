Umgekippte Blumenkübel, zerstörte Denkmäler Wer macht sowas? Sogar Kirchen sind nicht sicher vor Vandalen

Trier · Quer durch die Innenstadt haben Vandalen in der Nacht zum Freitag Blumenkübel und Mülleimer umgeworfen und ausgeleert. Der Schaden hält sich diesmal in Grenzen, die Zerstörungswut Unbekannter hat in Trier allerdings auch schon größere Ausmaße gehabt, wie ein Blick auf vergangene Fälle zeigt.

14.06.2024 , 16:00 Uhr

Wer macht sowas: In der Trierer Innenstadt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag etliche Blumenkübel umgeworfen und die Blumen herausgerissen. Foto: Polizei Trier