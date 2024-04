Hilfe für schwer kranke Kinder Miniroboter im Klassenraum – So hilft ein Verein aus Trier krebskranken Schülern

„Es ist so, als wäre ich wirklich in der Klasse dabei“, sagt die 15-jährige Kaja Zelck aus der Nähe von Bitburg. Bei ihr wurde im Januar Krebs diagnostiziert – Lymphdrüsenkrebs. Anfang Februar war ihr letzter Schultag. Offiziell ist sie krankgeschrieben, muss nicht am Unterricht teilnehmen. Doch sie will. Und so sitzt sie jeden Tag mit ihrem Tablet zu Hause und ist über ihr zweites Ich quasi „live“ im Unterricht oder auch in den Pausen dabei. Mit dem Tablet steuert sie den Avatar und meldet sich.