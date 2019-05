Kultur : 2021 wird das Liederfest europäisch

Trier „Lasset uns singen, singen steckt an, singen macht Spaß, weil jeder es kann! Lasset uns singen, kommt, singt doch mit!“, heißt es im Erkennungslied von „Klasse! Wir singen“. Die Trierer Premiere war ein voller Erfolg. Die Park- und Verkehrsprobleme hielten sich in Grenzen.

Zurück kommen könnte das große Liederfest in noch größerem Format: „Wir planen für 2021 ein europäisches Liederfest in Trier, mit Kindern aus Deutschland, Luxemburg und Frankreich“, sagte Initiator und Chorleiter Gerd-Peter Münden. „Ich bin sicher, es ist nicht nur eine Premiere, sondern der Beginn einer Liederfest-Serie in Rheinland-Pfalz“, betonte auch die rheinland-pfälzische Kultusministerin Stefanie Hubig beim letzten der drei Kinderchorkonzerte am frühen Samstagabend in der Arena Trier.