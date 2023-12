Charity-Cup Am Elfmeterpunkt für den guten Zweck: Vereinsfestival sorgte für Spaß, Spannung und Spenden (Fotos)

Unter dem Motto „Elfmeter bis zur dritten Halbzeit“ bot das Vereinsfestival Trier zwei Tage lang spektakuläre Duelle vom Punkt. Der Trierische Volksfreund präsentierte das aktiongeladene Festival in den Trierer Messehallen, das am Freitag mit dem Volksbank Trier Charity-Cup ganz im Zeichen des guten Zwecks stand. Mehr als 30 Betriebsmannschaften und hochkarätig besetzte Teams schossen Elfmeter für den guten Zweck. Durch jeden Treffer wurden Spenden zugunsten der beiden gemeinnützigen Organisationen nestwärme e.V. und Team Bananenflanke Trier generiert, die jeweils auch mit eigenen Mannschaften am Start waren. Während sich der Verein nestwärme e.V. für chronisch und lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Familien, unter anderem durch Hospizarbeit, einsetzt, ist das Team Bananenflanke Trier ein Verein für geistig und körperlich beeinträchtigte Kinder und Jugendliche, bei dem sich alles ums runde Leder dreht. Durch erlebnispädagogische Einflüsse wie dem Fußball werden Emotionen geweckt, die dazu beitragen, Persönlichkeit und soziale Kompetenzen zu entwickeln.