Protest soll weitergehen Juristische Schlappe für Aktionsbündnis „Exhaus bleibt!“

Der Auftrag des Stadtrats an die Stadtverwaltung ist klar: Das alte Exhaus am Moselufer in Trier-Nord soll bis 2030 zumindest teilweise in Schuss gebracht werden, damit dort wieder Jugendarbeit für den Stadtteil stattfinden kann. Wie das funktionieren kann – und woher das Geld für die vermutlich teure Sanierung herkommen könnte –, dazu soll das Rathaus in der zweiten Jahreshälfte 2024 ein Konzept vorstellen. Diesen klaren Auftrag hat der Stadtrat auf Initiative des grün-rot-gelben Ampelbündnisses der städtischen Jugendhilfe im Januar gegeben.