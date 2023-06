Taten zwischen März und August 2021 Prozess wegen Hitler-Gruß und Molotowcocktail an Tankstelle in Trier

Das Amtsgerichts Trier setzt sich am Freitag, 9. Juni, mit einem außergewöhnlichen Fall auseinander. Ein zum Tatzeitpunkt 36-Jähriger muss sich wegen mehrerer Straftaten verantworten: in zwei Fällen wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und jeweils in einem Fall wegen Sachbeschädigung, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.