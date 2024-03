Planer lassen es ruhig angehen Warum der Bauboom in Trier vorbei ist

Planen hängen in Fetzen von der Fassade. Es wirkt so, als ob die Arbeiten an dem Neubaukomplex im Trierer Westen unweit der Bahnstrecke stocken. Doch dem ist nicht so. Auf der Baustelle stehen Handwerkerfahrzeuge. Auf der Homepage des Bauherrn im Internet ist zudem zu lesen, dass Haus I des Projekts Ende des Jahres bezugsfertig sein soll. Haus II soll Mitte 2025 folgen. Gut Ding braucht Weile, könnte man meinen. In diesem Fall wohl mehr Weile als gedacht. Denn 2021 – damals begannen die Arbeiten – war offensichtlich der Plan, das 2023 alles fertig sein soll.