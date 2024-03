In Butzweiler entlaufen Überglückliche Besitzerin: Katze „Perle“ ist nach 13 Jahren wieder zu Hause

Butzweiler/Trier · Melanie Christmann kann es immer noch nicht ganz glauben: Nach 13 Jahren ist ihre Katze Perle in Butzweiler gefunden worden. Jetzt begibt sie sich auf Spurensuche. Was hat Perle erlebt – und hat sie in der Zwischenzeit vielleicht sogar ein neues Zuhause gefunden?

21.03.2024 , 15:39 Uhr

13 Jahre galt Katze Perle als vermisst. Nun ist sie wieder zu Hause. Besitzerin Melanie Christmann ist neugierig, was Perle in den letzten Jahren alles erlebt hat und hofft auf Hinweise. Foto: Trierischer Volksfreund/Melanie Christmann

Von Laura Krabsch