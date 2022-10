Auszeichnung für Forum Ziviler Friedensdienst und FriedensFrauen : Trierer Stiftung verleiht zwei Friedenspreise in Kriegszeiten

Freuen sich über den Versöhnungspreis: Der Vorsitzende der Klaus-Jensen-Stiftung Klaus Jensen, die Gründerin der FriedensFrauen weltweit Ruth-Gaby Vermot-Mangold, der Vorstandsvorsitzende des Forums Ziviler Friedensdienst Oliver Knabe und Ministerpräsidentin und Mitstifterin Malu Dreyer. Foto: Wonnebauer Franziska

Trier Die Klaus-Jensen-Stiftung verlieh nach einer Corona-Pause wieder den Versöhnungspreis und zeichnete gleich zwei Institutionen aus, die sich weltweit für Frieden und Versöhnung einsetzen.

Ein Friedenspreis in Zeiten, in denen ein Krieg vor der Haustür der Europäischen Union tobt – ein Wagnis, aber auch ein Zeichen. „Die Würdigung friedenspolitischen Engagements ist zwingend notwendig, um auch die andere Realität ins Blickfeld zu rücken“, sagt Klaus Jensen, der Vorsitzende der Klaus-Jensen-Stiftung (KJS). Denn in Zeiten von Gewalt und Krieg gebe es eben auch Menschen, die sich für den Frieden engagieren und nicht am Elend verzweifeln. Dazu gehören die Preisträger des diesjährigen Versöhnungspreises der Klaus-Jensen-Stiftung: das „Forum Ziviler Friedensdienst“ (ForumZFD) und die „Peacewomen across the globe – FriedensFrauen weltweit“.

Der Vorstandsvorsitzende des ForumZFD Oliver Knabe sprach bei der Preisverleihung in den Trierer Viehmarktthermen von einem „wunderbaren, ermutigenden Preis“. Das ForumZFD setzt sich mit seinen 30 Mitgliedsorganisationen für eine „Kultur der Gewaltfreiheit“ ein. Es bildet unter anderem Menschen in 12 Ländern darin aus, wie man friedlich in Konflikte eingreifen kann und wie man gewaltfrei kommuniziert. Dazu gehören auch Schulungen im Friedensjournalismus, und wie man im Geschichtsunterricht über Konflikte spricht. In der Ukraine hilft das ForumZFD Friedensaktivisten zum Beispiel dabei, sich vor Traumata zu schützen.

Info Die Klaus-Jensen-Stiftung Die Klaus-Jensen-Stiftung ist eine Trierer Stiftung, die sich für eine Kultur der Gewaltprävention, ziviler Konfliktbehandlung und Versöhnung von Konfliktparteien einsetzt. Dazu arbeitet die Stiftung mit Partnern im In- und Ausland zusammen. Mit dem Versöhnungspreis zeichnet die Stiftung regelmäßig Menschen oder Organisationen aus, die sich herausragend für Frieden und Versöhnung einsetzen. Aktuell unterstützt die Klaus-Jensen-Stiftung die Initiative Peace for future, im Rahmen derer junge Menschen zwischen 16 und 28 Jahren in Trier zu Friedensmentoren ausgebildet werden.

Für Ruth-Gaby Vermot-Mangold, die Gründerin der FriedensFrauen weltweit, ist die Auszeichnung durch die KJS eine „Ehre“ und eine „Wertschätzung“. Die ehemalige Abgeordnete des schweizerischen Parlaments hatte vor vielen Jahren die, wie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Mitstifterin der KJS Malu Dreyer in ihrer Laudatio sagt „tollkühne Idee“, 1000 Frauen gemeinsam für den Friedensnobelpreis 2005 zu nominieren. 1000 Frauen aus der ganzen Welt, die sich in ihrem Land für den Frieden einsetzten, aber bis dato keine Anerkennung für ihr Engagement erhalten hatten.

Den Friedensnobelpreis gewannen die Frauen damals zwar nicht – „natürlich nicht“, wie Vermot heute sagt. Dennoch gelang es ihr, durch ihre Aktion die öffentliche Aufmerksamkeit auf die engagierten Frauen zu richten. Die Folge: Frauen weltweit schlossen sich zu einem Netzwerk zusammen und setzen sich bis heute dafür ein, dass Frauen gleichberechtigt an Friedensprozessen beteiligt werden. Sie nennen sich FriedensFrauen weltweit.

Die Organisation führt zum Beispiel Frauen-Friedenstische durch, also Austauschtreffen von Frauen aus Krisengebieten. In Afghanistan, im Jemen und auf den Philippinen hätten die FriedensFrauen bereits erfolgreich dazu beigetragen, Konfliktlösungsstrategien zu verbessern und in die Parlamente zu tragen, erzählt Vermot. In Kolumbien hätten Frauen erst durch die Friedenstische von ihren Rechten erfahren, sagt Dreyer. Kürzlich saßen auch ukrainische und russische Frauen an einem Tisch, um über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und mögliche friedliche Auswege zu sprechen – „eine heikle und berührende Angelegenheit“, wie Vermot beschreibt.