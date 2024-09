Auszeichnung der Klaus-Jensen-Stiftung Versöhnungspreis für jüdisch-palästinensisches Duo

Gewürdigt wurde am Freitagnachmittag in Trier das Engagement und Projekt von Hoffmann und Hassoun. In den Viehmarktthemen überreichte Klaus Jensen am späten Nachmittag gemeinsam mit seiner Frau, der ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Shai Hoffmann den Versöhnungspreis 2024. Weil Jouanna Hassoun nicht persönlich in Trier sein konnte, wurde eine Videobotschaft von ihr eingespielt.