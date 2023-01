Kriminalität : Aus Eifersucht erdrosselt: Verteidiger geht gegen Urteil im Trierer Hotelmordprozess vor

Ein Justizbediensteter nimmt dem Angeklagten im Gerichtssaal die Handschellen ab. Links im Bild sein Verteidiger Philipp Janson. Foto: TV/Rolf Seydewitz

Trier Wenige Tage nach der Verurteilung eines 35-jährigen Ukrainers zu lebenslanger Haft wegen Mordes hat sein Verteidiger gegen das Urteil Revision eingelegt. Am letzten Prozesstag in Trier hatte der Angeklagte das zuvor gestandene Gewaltverbrechen bestritten.

Muss der Trierer Hotelmordprozess noch einmal neu aufgerollt werden? Der Verteidiger des am Montag wegen heimtückischen Mordes verurteilten Ukrainers hat gegen das Urteil des Trierer Landgerichts Revision eingelegt. Das sagte der Regensburger Rechtsanwalt Philipp Janson auf Anfrage unserer Redaktion. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte der Jurist nicht.

Sein Mandant, ein 35-jähriger Mann aus der Ukraine, war am Montag wegen Mordes aus Eifersucht zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der Mann habe seine ebenfalls aus der Ukraine stammende Freundin in einem Trierer Hotelzimmer heimtückisch von hinten auf dem Bett erwürgt, sagte die Vorsitzende Richterin Petra Schmitz in ihrer Urteilsbegründung. Anlass sei gewesen, dass die 38-Jährige Nachrichten in ihr Handy tippte: „Er mutmaßte, dass sie sich mit anderen Männern austauschte“, sagte sie. „Das empfand er als Verrat.“

Foto: Rainer Neubert 18 Bilder Tote Person in Trierer Hotel - Polizei ermittelt

Frau tot in Trierer Hotelzimmer aufgefunden

Das Gewaltverbrechen in einem in der Trierer Innenstadt gelegenen Hotel hatte vergangenen März für Aufsehen gesorgt. Die ermordete Frau war erst zwei Tage nach der brutalen Tat gefunden worden. Zimmermädchen entdeckten die entkleidete Leiche in einem Bettkasten des Hotelzimmers. Um den Kopf der toten Frau war noch das Bettlaken gewickelt, mit dem der Täter die 38-Jährige erdrosselt hatte.

Die beiden Ukrainer waren schon seit Jahren ein Paar, trafen sich regelmäßig zu gemeinsamen Schäferstündchen, wie es in der Urteilsbegründung hieß. Die verheiratete Frau lebte mit ihrem Mann und der 13-jährigen Tochter im saarländischen Merzig, der Freund in Neuwied. Am Tag des Gewaltverbrechens trafen sie sich in Trier und mieteten sich dort nach einem Spaziergang durch den Palastgarten in ein Hotel ein. Nach dem Sex soll der Mann dann die Frau aus Eifersucht ermordet haben.

Tatverdächtiger wurde in Regensburg festgenommen

Der von den Ermittlern rasch identifizierte Tatverdächtige wurde eine Woche nach dem Gewaltverbrechen von der Bundespolizei in einem Zug in Regensburg festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der vierfache Vater hatte das Gewaltverbrechen gegenüber den Mordermittlern und einem Sachverständigen gestanden, während der insgesamt sieben Verhandlungstage am Trierer Landgericht aber eisern geschwiegen.

Erst am Montagmittag, kurz vor der Urteilsverkündung, ergriff der Angeklagte dann doch noch das Wort. „Ich habe das nicht getan, ich habe ein gutes Gewissen“, sagte der 35-Jährige. Er bedauere sehr, „dass Irina nicht mehr unter den Lebenden ist“. Kritik äußerte er an den Trierer Ermittlern. Er sei nicht einverstanden damit, wie die Polizei gearbeitet habe. „Ich habe doch nichts Schlimmes getan.“