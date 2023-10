Kolumne Stadtpalaver Möbelriese und Supermarkt: Ganz schön viele Argumente für den Trierer Westen

Das österreichische Familienunternehmen XXXLutz ist laut Unternehmensangaben mit mehr als 370 Filialen in 13 europäischen Ländern der zweitgrößte Möbelhändler der Welt. Jetzt will der Gigant sich auch in Trier-Euren ansiedeln. Das Foto ist 2022 bei einem Treffen der mehr als 1000 Auszubildenden des Konzerns in Ilshofen in Baden-Württemberg entstanden.

Foto: XXXLutz Deutschland