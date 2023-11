Bis zu 50.000 Euro Strafe Verbot von neuen Ferienwohnungen in Trier: Viele Anfragen nach Ausnahmen – doch die sind teuer

Trier · Seit Januar 2023 dürfen in Trier Wohnungen nicht mehr in Feriendomizile verwandelt werden. Laut Stadtverwaltung zeigt das Verbot Wirkung. Für Kontrollen fehlt es allerdings weiterhin an Personal.

24.11.2023 , 10:15 Uhr

Je nach Suchkriterien spuckt alleine die Internetplattform AirBnB für Trier mehr als 200 Ferienwohnungen aus. Seit Januar 2023 dürfen Eigentümer Wohnungen allerdings nicht mehr in Feriendomizile umwandeln. Foto: Christiane Wolff

Sie hat es in sich, die Satzung, die auf Beschluss des Stadtrats seit Anfang 2023 gilt: Normale Wohnungen dürfen in Trier seitdem nicht mehr in Ferienwohnungen umgewandelt werden (vor diesem Datum eingerichtete Ferienwohnungen haben Bestandsschutz). Außerdem dürfen Mietwohnungen, aus denen die Mieter nach dem 1. Januar ausgezogen sind, nicht mehr länger als sechs Monate leer stehen gelassen werden. Verboten ist seit Jahresbeginn auch, dass Wohnungen bei Neuvermietung zu mehr als 50 Prozent gewerblich genutzt werden.