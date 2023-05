Gericht geht von Bande aus Vier Jahre Haft wegen Überfall auf Trierer Juwelier Lürenbaum

Als Darius N. am 27. November um 11.52 Uhr beim Juweliergeschäft Lürenbaum in der Trierer Brotstraße klingelt – die Tür ist seit einem ersten Überfall im Sommer 2017 auch während der Öffnungszeiten immer fest verschlossen – und an die Klinke greift, ahnt er nicht, dass ihn dies rund ein Jahr später überführen wird. Wohl über seine Hand, vielleicht auch über Handschuhe, die er vorher mit bloßen Händen angefasst hat, hinterlässt der 35-Jährige soviel seines Zellmaterials am Türgriff, dass die Trierer Kriminalpolizei später daraus seine DNA feststellen kann.