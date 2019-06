Finanzen : Voba will größer ins Immobilien-Geschäft einsteigen

Info

Die Voba hat 218 Mitarbeiter und 17 Auszubildende. Rund 10,3 Millionen Euro Gehälter oder Kaufkraft flossen dadurch in die Region.

Rund 3,1 Millionen Euro zahlten die Beschäftigten an Lohnsteuer in die Region. Die Voba selbst zahlte 2018 rund 4,1 Millionen Euro an Steuern. Über 296 000 Euro wurden 2018 zur Förderung sozialer, kultureller und sportlicher Projekte gespendet.