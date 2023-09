Serie: Wer macht das beste Wiener Schnitzel in Trier? Mit Zitrone, Kaper und Sardelle – Wiener Schnitzel im Restaurant des Nells-Park-Hotels in Trier

Als Top-Tip für einen Kurzurlaub in Trier gilt das stadtnah im Grünen gelegene Nells-Park-Hotel. Dass auch die Leute aus der Umgebung das gut beleumdete Restaurant schätzen, zeigt sich an einem sonnigen Sonntagabend. Einige große Tische mit offensichtlich Einheimischen und Hotelgästen tummeln sich auf der voll besetzten Terrasse. Weil man die Reservierungen schlauerweise zeitlich versetzt angenommen hat, funktioniert dann in Küche und Service alles wie am Schnürchen.