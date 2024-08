Einst Konsumtempel, bald Ruine Mit Horten kam die Fußgängerzone, mit Galeria das Warenhaus-Aus

Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. Und anschließend zu Horten. Oder umgekehrt. Ist ja beides da ... Mitte der 1970er Jahre versprühte Trier in der Fleischstraße einen ungewohnten Hauch von moderner Großstadt. Ein frisch erbauter Konsumtempel und in unmittelbarer Nachbarschschaft ein Schnellrestaurant der Kette mit dem griffigen „Küche kalt“-Slogan, wie man es aus Köln oder Frankfurt kannte. Ein halbes Jahrhundert später ist das alles längst Geschichte. Wo einst vor allem Hähnchenprodukte über den Tresen gingen, werden heute Textilien (aktuell der Marke Tommy Hilfiger) verkauft, und die Tage des Warenhauses sind gezählt, man kann sie bald an einer Hand abzählen. Voraussichtlich am 24. August öffnen sich die Türen der Galeria (nicht zu verwechseln mit dem ebenfalls in der Fleischstraße angesiedelten Einkaufszentrum Trier-Galerie) zum letzten Mal. Wenn sie am Ende des finalen Verkaufstages wieder schließen, endet eine lokale Ära.