Glosse Von verdreckten Spielplätzen und fehlenden Spielgeräten: Trier, du und deine Kleinsten ...

Ach Mensch, Kinder sind doch was Wunderbares! So lebhaft, so süß, so knuddelig. Das Lächeln eines Kindes, unbezahlbar. Und auch so bedeutend, die Kinder, sind schließlich unsere Zukunft. Muss auch mal gesagt, mal drüber geschrieben werden, gerade zum 1. Juni, dem Internationalen Kindertag. Kommt meist viel zu kurz. Daher an dieser Stelle mal ein dickes Herz für Kinder. Ganz viel Liebe geht raus an euch, ihr kleinen Racker, wir alle, ganz Trier drückt euch. Wie schön, dass die ganze Stadt so unfassbar kinderfreundlich ist!